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У Лондоні за підозрою у підготовці теракту затримали трьох дівчат

1 травня в 20:16

Вік затриманих не перевищує 19 років.

Полиция Лондона
У Лондоні затримали ще трьох ймовірних терористок
cyplive.com
Лондонська поліція у понеділок, 1 травня, затримала трьох дівчат віком від 18 до 19 років, яких підозрює у причетності до тероризму, повідомляє прес-служба Скотланд-Ярду.

Британські правоохоронці наголосили на тому, що затримання було проведене в рамках операції спецслужб.

Раніше, 27 квітня, під час антитерористичної операції у графстві Кент було затримано шістьох підозрюваних, одна з яких отримала вогнепальне поранення. Її виписали з лікарні та відправили під варту.

У Скотланд-Ярді розповіли, що нові затримання пов'язані з тими, які проводилися минулого тижня. Затриманих дівчат підозрюють у підготовці терактів.

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Нагадаємо, 4 січня у лондонському аеропорту Хітроу за підозрою у підготовці теракту затримали 50-річного чоловіка. Він прибув до Великої Британії з Каїра. У поліції підкреслили, що це був запланований арешт в рамках розслідування справи про терористичну активність за кордоном.

За матеріалами: Корреспондент.net
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Теги Лондон дівчата теракт Британія операція поліція затримання
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