У Лондоні за підозрою у підготовці теракту затримали трьох дівчат

Вік затриманих не перевищує 19 років.
Британські правоохоронці наголосили на тому, що затримання було проведене в рамках операції спецслужб.
Раніше, 27 квітня, під час антитерористичної операції у графстві Кент було затримано шістьох підозрюваних, одна з яких отримала вогнепальне поранення. Її виписали з лікарні та відправили під варту.
У Скотланд-Ярді розповіли, що нові затримання пов'язані з тими, які проводилися минулого тижня. Затриманих дівчат підозрюють у підготовці терактів.
Нагадаємо, 4 січня у лондонському аеропорту Хітроу за підозрою у підготовці теракту затримали 50-річного чоловіка. Він прибув до Великої Британії з Каїра. У поліції підкреслили, що це був запланований арешт в рамках розслідування справи про терористичну активність за кордоном.Корреспондент.net