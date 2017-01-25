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У Литві розмістилися перші групи бельгійських та німецьких солдатів

25 січня в 09:01

Військові прибули в рамках заходів щодо посилення східного флангу НАТО.

Литва
В Литву прибули військові НАТО
Перші групи німецьких і бельгійських військових прибутку в Литву в рамках місії по зміцненню східних кордонів НАТО.

Перші 17 німецьких військових будуть керувати розміщенням розміщення батальйону НАТО у складі 1200 військових, яким буде командувати Німеччина. У батальоні буде 450 німецьких військових, які разом з технікою прибудуть в Литву до кінця лютого, пише DW.

У складі батальйону будуть служити також військові з Бельгії, Нідерландів і Норвегії. Перша група бельгійських військових теж вже прибула до Литви: частина на літаку, частина на кораблі разом з технікою.

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Нагадаємо, що на саміті НАТО у Варшаві в липні 2016 року було прийнято рішення розмістити чотири батальйони в Польщі, Литві, Латвії та Естонії в 2017 році.

За матеріалами: Deutsche Welle (Українська редакція)
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