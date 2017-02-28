У Литві посадили двох російських шпигунів

Шпигуни передавали російській розвідці інформацію про армію Литви, місця дислокації військових підрозділів і безпілотники.

Литовському шпигуну дали всього п'ять років, а російському – відразу десять Андрій Товстиженко, DT.UA

Шяуляйський окружний суд визнав винними вколишнього офіцера Збройних сил Литви Сергія Пусына і громадянина Росії Моісеєнко.

Як повідомляє видання Postimees, колишній офіцер авіабази ВПС Литви Сергій Пусын засуджений за шпигунство до п'яти років позбавлення волі. Громадянин Росії Моісеєнко засуджений до десяти років і шести місяців позбавлення волі, він також засуджений за незаконне зберігання боєприпасів.

Суд прийшов до висновку, що Пусын зібрав і за період з 2012 року до кінця 2014 року передав російській розвідці інформацію про ЗС Литви і діяльность місії повітряної поліції НАТО, місця дислокації військових підрозділів, операції в Афганістані, про керовані дистанційним способом розвідувальні безпілотники, їх польоти та можливі місця їх дислокації.

Шпигуни передали російській розвідці копії документів Міноборони Литви, особисті справи деяких офіцерів авіабази ВПС Литви. Частина переданих документів мала гриф "таємно".

Нагадаємо, що в травні 2015 року в Литві за підозрою в шпигунстві затримали громадянина Росії Н.Ф. (1977 р.), штатного співробітника Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ. За даними Департаменту держбезпеки Литви, вдалося зупинити чергову спробу російських розвідувальних служб отримати доступ до інформації, яка відома тільки керівництву Литви.