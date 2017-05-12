У літаку Трампа виявили загрозу вибуху - CNN

При технічному обслуговуванні одного з двох президентських літаків у США допустили недбалість.

Літак президента США міг вибухнути

Один з двох літаків, які призначені для польотів президента США, був під загрозою вибуху або пожежі у зв'язку з недбалістю, яку допустили техніки при обслуговуванні лайнера. Загроза неполадок була виявлена в системі подачі кисню одного з двох лайнерів Boeing VC-25, які використовуються Дональдом Трампом, повідомляє у своєму розслідуванні CNN.

"Борт номер один" обслуговувався на заводі Boeing в Сан-Антоніо з 1 квітня по 10 квітня 2016 року. Механіки, які проводили обслуговування систем літака, використовували інструменти, які не пройшли обов'язкову попередню очистку. Це не дивлячись на те, що будь-які забруднення в системі подачі кисню можуть спричинити загрозу загорання та вибуху.

Витрати по ліквідації наслідків недбалої роботи техніків склали 4 млн доларів, їх відшкодувала компанія Boeing.

Обидва літака президента США експлуатуються з 1990 року.

Раніше повідомлялося, що Трамп відмовився від будівництва нового президентського літака через його дорожнечу.