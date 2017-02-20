У лідери президентських виборів в Еквадорі вийшов Ленін

Ленін Моренно був віце-президентом країни, працював в ООН, але прикутий до інвалідного візка.
Такі попередні дані Національної виборчої ради Еквадору.
#Elecciones2017Ec - Compartimos resultados de nuestro #ConteoRápido - Candidatos Presidenciales— Part. Ciudadana (@ParticipacionPC) 20 лютого 2017 р.
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З 1998 року лідер нинішньої передвиборної гонки прикутий до інвалідного візка через поранення, отриманого при спробі пограбування. До виборів він обіймав посаду спеціального посланника генсека ООН з питань інвалідності та доступності. Назву отримав на честь Володимира Леніна, оскільки батько еквадорського політика симпатизував отябьскому перевороту в Росії 1917 року.DT.UA