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У лідери президентських виборів в Еквадорі вийшов Ленін

20 лютого в 07:53

Ленін Моренно був віце-президентом країни, працював в ООН, але прикутий до інвалідного візка.

Ленин Морено
Ленін може стати президентом Еквадору
wikipedia
За підсумками першого туру президентських виборів в Еквадорі лідирує колишній віце-президент держави Ленін Моренно, кандидат від правлячого лівого блоку "Альянс Країна". На другому місці серед 8 кандидатів - представник опозиційного правоцентристського Руху CREO екс-банкір Гільєрмо Ласо.

Такі попередні дані Національної виборчої ради Еквадору.

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З 1998 року лідер нинішньої передвиборної гонки прикутий до інвалідного візка через поранення, отриманого при спробі пограбування. До виборів він обіймав посаду спеціального посланника генсека ООН з питань інвалідності та доступності. Назву отримав на честь Володимира Леніна, оскільки батько еквадорського політика симпатизував отябьскому перевороту в Росії 1917 року.

За матеріалами: DT.UA
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