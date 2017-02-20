У лідери президентських виборів в Еквадорі вийшов Ленін

Ленін Моренно був віце-президентом країни, працював в ООН, але прикутий до інвалідного візка.

Ленін може стати президентом Еквадору wikipedia

За підсумками першого туру президентських виборів в Еквадорі лідирує колишній віце-президент держави Ленін Моренно, кандидат від правлячого лівого блоку "Альянс Країна". На другому місці серед 8 кандидатів - представник опозиційного правоцентристського Руху CREO екс-банкір Гільєрмо Ласо.

Такі попередні дані Національної виборчої ради Еквадору.

З 1998 року лідер нинішньої передвиборної гонки прикутий до інвалідного візка через поранення, отриманого при спробі пограбування. До виборів він обіймав посаду спеціального посланника генсека ООН з питань інвалідності та доступності. Назву отримав на честь Володимира Леніна, оскільки батько еквадорського політика симпатизував отябьскому перевороту в Росії 1917 року.