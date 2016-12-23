У Латвії випустили напівпрозору монету

Монету номіналом в 5 євро будуть продавати за 85 євро.

Ідея нової монети перемогла в конкурсі Meduza

Банк Латвії випустив колекційну напівпрозору монету "Земля" номіналом 5 євро.

"Каркас" монети - срібне кільце; посередині — прозора кераміка (шпінель) марки Perlucor; в центрі — модель Землі з срібла, пише Мeduza.

Номінал монети - 5 євро, але продаватися вона буде за 85 євро.

Ідея "Землі" перемогла в конкурсі на саму інноваційну монету євро, що у 2015 році провів Банк Латвії.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України до Дня святого Миколая з 12 грудня ввів в обіг нову пам'ятну монету номіналом у п'ять гривень.