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У Латвії випустили напівпрозору монету

23 грудня в 04:05

Монету номіналом в 5 євро будуть продавати за 85 євро.

монета
Ідея нової монети перемогла в конкурсі
Meduza
Банк Латвії випустив колекційну напівпрозору монету "Земля" номіналом 5 євро.

"Каркас" монети - срібне кільце; посередині — прозора кераміка (шпінель) марки Perlucor; в центрі — модель Землі з срібла, пише Мeduza.

Номінал монети - 5 євро, але продаватися вона буде за 85 євро.

Ідея "Землі" перемогла в конкурсі на саму інноваційну монету євро, що у 2015 році провів Банк Латвії.

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Раніше повідомлялося, що Національний банк України до Дня святого Миколая з 12 грудня ввів в обіг нову пам'ятну монету номіналом у п'ять гривень.

За матеріалами: Медуза
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