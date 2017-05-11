У Кремлі зустріч Лаврова з Трампом оцінюють зі "стриманим оптимізмом"

Пєсков стверджує, що країнам потрібно ще багато працювати над відносинами.
У Кремлі задоволені результатом зустрічі Лаврова з Трампом
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков оцінив зустріч Сергія Лаврова і Дональда Трампа зі "стримуваним оптимізмом". За словами Пєскова, сама зустріч є позитивним моментом, проте країнам доведеться ще багато працювати над своїми відносинами.
Як повідомлялося, 10 травня глава МЗС РФ Сергій Лавров зустрівся у Вашингтоні із президентом США Дональдом Трампом
і держсекретарем Рексом Тіллерсоном.
За словами Лаврова, він обговорив з Трампом українську і сирійську проблематику, не торкаючись питання санкцій проти РФ.
Трамп, у свою чергу, Трамп назвав зустріч з головою МЗС РФ "дуже хорошою".
За матеріалами:
РИА Новости