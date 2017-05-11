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У Кремлі зустріч Лаврова з Трампом оцінюють зі "стриманим оптимізмом"

11 травня в 14:03

Пєсков стверджує, що країнам потрібно ще багато працювати над відносинами.

Лавров Трамп
У Кремлі задоволені результатом зустрічі Лаврова з Трампом
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков оцінив зустріч Сергія Лаврова і Дональда Трампа зі "стримуваним оптимізмом". За словами Пєскова, сама зустріч є позитивним моментом, проте країнам доведеться ще багато працювати над своїми відносинами.

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Як повідомлялося, 10 травня глава МЗС РФ Сергій Лавров зустрівся у Вашингтоні із президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Рексом Тіллерсоном.

За словами Лаврова, він обговорив з Трампом українську і сирійську проблематику, не торкаючись питання санкцій проти РФ.

Трамп, у свою чергу, Трамп назвав зустріч з головою МЗС РФ "дуже хорошою".

За матеріалами: РИА Новости
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Теги Трамп Пєсков США Росія
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