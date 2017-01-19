У Кремлі збрехали про те, що Росія ніколи не займалася інтервенцією в інші країни

Пєсков не вважає анексію Криму і війну в Донбасі втручанням у террориальную цілісність України.

Пєсков збрехав: «Росія ніколи не займалася інтервенцією і залякуванням»

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков висловив незгоду зі словами віце-президента США Джо Байдена на форумі в Давосі про те, що Росія прагне силою нав'язати свої інтереси маленьким слабким державам.

"Ми не згодні з цією заявою. Росія ніколи нікого не залякувала, Росія була надійним передбачуваним партнером. Росія завжди виявляла абсолютне нерозуміння щодо істеричного, емоційного русофобского фону, який часто нав'язується ззовні сусіднім нашим державам, чи то держави Прибалтики, або держави Східної Європи", - сказав Пєсков.

При цьому представник Кремля постарався запевнити, Росія ніколи не займалася інтервенцією в чужі країни.

"Росія не руйнувала країни цілком і не збирається цим займатися, Навпаки, активно бере участь у боротьбі з тероризмом, з тим, щоб зберегти країни, вберегти багато регіони від можливих незворотних наслідків", — уклав він.

15 листопада Міжнародний кримінальний суд в Гаазі прирівняв анексію Криму до міжнародного збройного конфлікту. Як наголошується в звіті, встановлення факту початкової інтервенції, яка потягнула за собою окупацію, не потрібно. Таким чином, даний міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту. Разом з тим, Росія активно підтримує бойовиків в Донбасі, відправляючи їм як військову, так і гуманітарну допомогу.

До України, у 2008 році, Росія вторглася в Грузію, взявши під контроль Абхазію і Південну Осетію.