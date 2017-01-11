У Кремлі відреагували на списки Савченко

Головною причиною неможливості обміну полоненими в даний час Пєсков назвав нібито відсутність довіри між Києвом і Донбасом.

Дмитро Пєсков допустив можливість обміну полоненими в майбутньому vm.ru

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков не відкидає можливості обговорення питанняв рамках Тристоронньої контактної групи, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Пєсков заявив про те, що в рамках обміну полоненими "Москва буде сприяти підвищенню рівня довіри між Києвом і Донбасом"

Під час прес-конференції Дмитра Пєскова, йому було поставлено питання про те, чи вивчили в Кремлі опубліковані народним депутатом України Надією Савченко списки "російських громадян, які перебувають на території України".

"У мене немає сумніву, що, так чи інакше, це буде аналізуватися, безумовно, і звичайно, я не можу виключити, що в тій чи іншій формі відбудеться обмін думками в ході роботи контактної групи - відповідних підрозділів", - відповів прес-секретар президента РФ.

Дмитро Пєсков також пояснив, чому з його точки зору обмін полоненими між Україною і Росією неможливий в даний час.

"Я б не сказав, що тут можна звинуватити якусь одну зі сторін - я маю на увазі Донбас і Київ - але це питання саме домовленостей і довіри цих двох сторін", - підкреслив він.

Нагадаємо, 10 січня Савченко, всупереч проханням СБУ, опублікувала списки полонених і зниклих безвісті в Донбасі. За словами народного депутата, Україною розшукуються 494 безвісти зниклих.

За даними СБУ, терористи ОРДЛО утримують в заручниках 110 українських громадян. 492 людини вважаються зниклими безвісті. У Мінську тривають переговори про обмін полоненими за формулою "228 на 58", узгодженою з ОБСЄ.

Як повідомлялося, 7 грудня Савченко таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким. Раніше Надія Савченко дала свідчення Службі безпеки України з приводу своїх поїздок в окуповані райони Донецької і Луганської областей.

У СБУ стверджують, що Савченко не координувала свої дії з ними. Однак, як стало відомо DT.UA, Надія Савченко зустрічалася з радником голови СБУ Юрієм Тандитом напередодні і після своєї зустрічі з ватажками "ДНР/ЛНР". У переговорах ыз бойовиками також брав участь близький до Віктора Медведчука керівник ГО "Офіцерський корпус" Володимир Рубан.