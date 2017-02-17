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У Кремлі відхрестилися від заяви Глазьєва про "Штайнмаєра - співучасника нацистського путчу в Києві"

17 лютого в 17:33

Скандальний пост радника Путіна в Twitter є вираженням його особистої точки зору, заявив прес-секретар російського президента.

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У Кремлі запевнили, що не вважають Штайнмайера співучасником "нацистського путчу" в Києві
GlobalPost
Офіційний Кремль не поділяє оцінки радника президента РФ Сергія Глазьєва, який назвав обраного президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра "співучасником нацистського путчу в Києві", заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Жодним чином президент (Володимир Путін) не поділяє (думку Глазьєва, - ред.). Ви знаєте, що президент привітав свого колегу, надіслав йому вітальну телеграму, досить теплу. І в даному випадку, безперечно, таке повідомлення в Twitter є нічим іншим, як вираженням особистої точки зору, досить суперечливої", – цитує "УНІАН" заяву представника Кремля, зроблену перед журналістами.

Вранці 17 лютого в записі Глазьєва в Twitter з'явився пост, що стосується обрання екс-глави німецького МЗС Франка-Вальтера Штайнмаєра президентом Німеччини.

"Парламент Німеччини обрав президентом співучасника нацистського путчу в Києві і сприяв легітимізації цього неофашистського режиму", – зазначалося в повідомленні.

В даний момент, Twitter-аккаунт, який вівся від імені Глазьєва, в соцмережі відсутній, однак резонансний пост можна виявити на збереженій копії Google. Користувачі Twitter також зробили скріншоти сторінки Глазьєва зі скандальним постом.

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Google

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Як повідомлялося, екс-міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра обраний новим президентом Німеччини. За його кандидатуру проголосували 931 особа із 1260 членів Федеральних зборів Німеччини.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Глазьєв Німеччина Штайнмаєр
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