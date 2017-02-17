У Кремлі відхрестилися від заяви Глазьєва про "Штайнмаєра - співучасника нацистського путчу в Києві"

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Скандальний пост радника Путіна в Twitter є вираженням його особистої точки зору, заявив прес-секретар російського президента.

У Кремлі запевнили, що не вважають Штайнмайера співучасником "нацистського путчу" в Києві GlobalPost

Офіційний Кремль не поділяє оцінки радника президента РФ Сергія Глазьєва, який назвав обраного президента Німеччини"співучасником нацистського путчу в Києві", заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Жодним чином президент (Володимир Путін) не поділяє (думку Глазьєва, - ред.). Ви знаєте, що президент привітав свого колегу, надіслав йому вітальну телеграму, досить теплу. І в даному випадку, безперечно, таке повідомлення в Twitter є нічим іншим, як вираженням особистої точки зору, досить суперечливої", – цитує "УНІАН" заяву представника Кремля, зроблену перед журналістами.

Вранці 17 лютого в записі Глазьєва в Twitter з'явився пост, що стосується обрання екс-глави німецького МЗС Франка-Вальтера Штайнмаєра президентом Німеччини.

"Парламент Німеччини обрав президентом співучасника нацистського путчу в Києві і сприяв легітимізації цього неофашистського режиму", – зазначалося в повідомленні.

В даний момент, Twitter-аккаунт, який вівся від імені Глазьєва, в соцмережі відсутній, однак резонансний пост можна виявити на збереженій копії Google. Користувачі Twitter також зробили скріншоти сторінки Глазьєва зі скандальним постом.

Советник Путина Глазьев назвал Штайнмайера,избранного президентом Германии, соучастником нацистского путча в Киеве.

Это безбашенно мощно...) pic.twitter.com/6hZgVN0WRq — Alex boy (@old_alex_boy) 17 лютого 2017 р.

Google

Як повідомлялося, екс-міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра обраний новим президентом Німеччини. За його кандидатуру проголосували 931 особа із 1260 членів Федеральних зборів Німеччини.