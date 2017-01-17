У Кремлі прокоментували "снігову дієту" жителів Росії

Радник Трампа заявив, що росіяни здатні їсти сніг, щоб вижити. У Кремлі кажуть, що харчуються делікатесами.

У Кремлі харчуються делікатесами і про "снігову дієту" нічого не чули

Прес-секретар президента Росіїсхвалив заяву радника Дональда Трампа про санкції, але "снігову дієту" назвав метафорою.

"Те що, санкції багато в чому мають зворотний ефект, причому і для країни, відносно якої вводяться санкції, і щодо тієї країни, яка вводить санкції, про це ми говорили неодноразово і давно. Що стосується таких метафор, то, напевно, з цим можна погодитися, хоча я б уточнив, що, звичайно, напевно, все-таки росіяни хочуть не сніг їсти, а дуже смачні делікатеси вітчизняного виробництва, яких стає все більше і більше завдяки санкціям", - цитує Пєскова російське державне агентство РИА Новости.

Раніше радник обраного президента США Дональда Трампа із зв'язків з бізнесом Ентоні Скарамуччі в інтерв'ю російському державному агентству ТАСС заявив, що санкції в деякому роді мали зворотний ефект через характер російських людей. "Я думаю, що росіяни готові були б їсти сніг, щоб вижити. У моєму розумінні санкції, швидше за все, згуртували вашу націю навколо президента. Але в довгостроковій перспективі чи можуть санкції бути болісними, ефективними для інших націй? Відповідь - так, звичайно. Інакше б їх не використали", - повідомив радник.

Нагадаємо, що країни Заходу не вводили обмеження на продовольчі поставки на територію Росії. Заборону на ввезення в країну ряду продуктів була введена російським президентом Володимиром Путіним влітку 2014 року.