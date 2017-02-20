У Кремлі не розуміють ідею "оренди" вже анексованого Криму - Reuters

Пєсков наполягає, що окупований український півострів і так "належить" Росії.

Пєсков не розуміє, навіщо Росії брати Крим "в оренду", якщо вона його вже анексувала. vm.ru

У Москві запевняють, що не знали нічого про так званий, який український депутат Андрій Артеменко пропонував команді президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters, нагадуючи, що про документ стало відомо завдяки американському виданню New York Times, лояльному до Демократичної партії.

Згідно з планом українського депутата, Росія могла б "отримати в оренду" на 50-100 років піовстрів, який російські війська анексували в 2014 році.

На питання про "план" Артеменка, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав його "абсурдним".

"Тут немає про що говорити. Як Росія може брати в оренду власний регіон у самої ж себе?" - сказав російський чиновник.

Він додав, що конфлікт в Україні може бути вирішений лише через виконання Мінських угод.

Нагадаємо, що видання New York Times, лояльне до Демократичної партії, писало, що команда Трампа спілкувалася зі спецслужбами Росії протягом року перед виборами. Видання зазначає, що американські спецслужби перевіряли, наскільки ці контакти пов'язані зі спробами Росії вплинути на результат виборів. У публікації згадуються, що зв'язком з російськими спецслужбами займалися Пол Манафорт і Майкл Флінн.