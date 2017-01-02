У Конгресі США пригрозили Трампу "рішучими заходами" у разі спроби скасувати санкції проти РФ

Член палати представників конгресу від Демократичної партії Адам Шифф закликав до посилення антиросійських санкцій.
Політик також закликав до подальшого посилення санкцій проти РФ.
"І демократи, і республіканці разом представлять пакет більш жорстких санкцій. Ми не думаємо, що вжиті заходи є достатніми для стримування Росії", – заявив він.
Шифф підкреслив, що в Конгресі ні в кого немає сумнівів у тому, що саме РФ стоїть за кібератаками. За словами конгресмена, такі сумніви є лише у Трампа.
"Якщо він (Трамп) хоче завоювати довіру, як президент він повинен припинити міркувати подібним чином. Він повинен припинити принижувати американське розвідспільнота, він повинен довіряти їм", - заявив Шифф.
Раніше Трамп піддав сумніву твердження про те, що саме РФ атакувала сервери демократів.
У четвер, 29 грудня, президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. До санкційного списку Мінфіну США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.
Крім того, Держдепартамент США повідомив про видворення з країни 35 російських дипломатів і закриття двох дипломатичних представництв у штаті Меріленд і Нью-Йорку, давши зрозуміти, що співробітники російського посольства займалися шпигунством.
Перед цим Reuters повідомило, що нові санкції проти РФ включатимуть економічні та дипломатичні обмеження, а також публікацію компромату на російських чиновників і близьких до Кремля бізнесменів.DT.UA