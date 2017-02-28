У Конгресі не бачать доказів зв'язків команди Трампа з Росією

Республіканці та демократи мають різні погляди на хід розслідування.

У Конгресі стверджують, що доказів зв'язків команди Трампа з Росією немає Florida Atlantic University Libraries

Голова комітету з розвідки Конгресу США республіканець Девін Ньюнс заявив, що розвідка не надала жодних доказів зв'язків командиз Росією. Представник від Демократичної партії і заступник комітету з розвідки Адам Шифф розкритикував слова колеги, заявивши про початкову стадію розслідування на якій зібрані ще не всі факти, повідомляє AP

Конгрес і Сенат почали паралельні незалежні розслідування зв'язків команди нового президента з Росією. Комітети, які проводять розслідування, в обох палатах очолюються республіканцями. Останні намагаються послабити критичні заяви в ЗМІ до проведення розслідування. У той же час демократи звинувачують колег у впливі своїми заявами на сам хід розслідування.

Нагадаємо, що видання New York Times, лояльне до Демократичної партії, писало, щопротягом року перед виборами. Видання зазначає, що американські спецслужби перевіряли, наскільки ці контакти пов'язані зі спробами Росії вплинути на результат виборів. У публікації згадуються, що зв'язком з російськими спецслужбами займалися Пол Манафорт і Майкл Флінн.

Радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку, у зв'язку з обговоренням санкцій з російським послом за місяць до обрання Трампа президентом.