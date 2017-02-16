Топ Новини
<
>

У Конгрес США внесли законопроект про обмеження можливостей президента в питанні санкцій проти РФ

16 лютого в 01:03

Проект закону розглянуть обидві палати американського парламенту.

 

Конгресс США
Конгрес розгляне законопроект про закріплення санкцій проти Росії
На розгляд Конгресу США винесено законопроект про заборону президенту приймати рішення з санкцій проти Росії без схвалення обох палат американського парламенту.

Авторами законопроекту є представники як Демократичної, так і Республіканської партій. Його по черзі розглянуть сенатори і члени Палати громад, передає Financial Times.

"Це серйозне питання національної безпеки", – зазначив сенатор-демократ Стені Хойер, додавши, що сподівається на підтримку проекту закону обома палатами Конгресу.

Читайте також: Міністр фінансів США підтвердив збереження санкцій проти Росії

Як повідомлялося, група сенаторів з обох партій зареєструвала проект закону, що не дозволить Дональду Трампу зняти санкції з Росії в обхід парламенту. Закон змусить Трампа затвердити зняття санкцій в Конгресі протягом 120 днів з моменту рішення президента.

Раніше сенатор Джон Маккейн публічно закликав президента Трампа розвіяти чутки про скасування санкцій проти Росії і попередив, що якщо ці чутки все ж справдяться, він з колегами має намір закріпити антиросійські санкції на законодавчому рівні.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги санкції США РФ Сенат Конгрес Трамп
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.99
EUR 28.49
Останні новини