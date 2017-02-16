У Конгрес США внесли законопроект про обмеження можливостей президента в питанні санкцій проти РФ

Проект закону розглянуть обидві палати американського парламенту.
Авторами законопроекту є представники як Демократичної, так і Республіканської партій. Його по черзі розглянуть сенатори і члени Палати громад, передає Financial Times.
"Це серйозне питання національної безпеки", – зазначив сенатор-демократ Стені Хойер, додавши, що сподівається на підтримку проекту закону обома палатами Конгресу.
Як повідомлялося, група сенаторів з обох партій зареєструвала проект закону, що не дозволить Дональду Трампу зняти санкції з Росії в обхід парламенту. Закон змусить Трампа затвердити зняття санкцій в Конгресі протягом 120 днів з моменту рішення президента.
Раніше сенатор Джон Маккейн публічно закликав президента Трампа розвіяти чутки про скасування санкцій проти Росії і попередив, що якщо ці чутки все ж справдяться, він з колегами має намір закріпити антиросійські санкції на законодавчому рівні.DT.UA