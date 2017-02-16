У Конгрес США внесли законопроект про обмеження можливостей президента в питанні санкцій проти РФ

Проект закону розглянуть обидві палати американського парламенту.

Конгрес розгляне законопроект про закріплення санкцій проти Росії

На розгляд Конгресу США винесено законопроект про заборону президенту приймати рішення збез схвалення обох палат американського парламенту.

Авторами законопроекту є представники як Демократичної, так і Республіканської партій. Його по черзі розглянуть сенатори і члени Палати громад, передає Financial Times.

"Це серйозне питання національної безпеки", – зазначив сенатор-демократ Стені Хойер, додавши, що сподівається на підтримку проекту закону обома палатами Конгресу.

Як повідомлялося, група сенаторів з обох партій зареєструвала проект закону, що не дозволить Дональду Трампу зняти санкції з Росії в обхід парламенту. Закон змусить Трампа затвердити зняття санкцій в Конгресі протягом 120 днів з моменту рішення президента.

Раніше сенатор Джон Маккейн публічно закликав президента Трампа розвіяти чутки про скасування санкцій проти Росії і попередив, що якщо ці чутки все ж справдяться, він з колегами має намір закріпити антиросійські санкції на законодавчому рівні.