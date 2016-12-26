У КНДР розроблять ракети, здатні вразити цілі в США – ЗМІ

Розробку зброї планують завершити до 2020 року.

У КНДР розробляють нову зброю

У Південній Кореї заявили про розробку в Північній Кореї (КНДР) балістичних ракет , які здатні долетіти до території США.

Такі ракети можуть з'явитися не пізніше 2020 року, повідомив у своїй доповіді Інститут стратегії національної безпеки Південної Кореї, пише видання Yonhap.

У доповіді також наголошується, що за останній час в КДНР значно збільшилося число ядерних боєголовок.

"Серйозність ядерної програми Північної Кореї полягає у швидкому зростанні кількості боєголовок, а також в їх зменшення та диверсифікації. КНДР, мабуть, змогла розробити ядерні боєголовки нарівні з посиленням ядерної зброї в ході четверте і п'яте ядерних випробувань", - йдеться у звіті.

Як повідомлялося, в кінці листопада Рада безпеки ООН ввела нові санкції проти КНДР у відповідь на нові випробування ядерної зброї, які вона провела у вересні. Санкції запровадили вже в п'ятий раз з моменту першого ядерного випробування, яке сталося в 2006 році. 9 вересня Північна Корея провела п'яте найбільше випробування ядерної зброї, тим самим, в черговий раз порушивши Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, який в свій час також підписала.