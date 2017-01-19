У КНДР побудували нові міжконтинентальні балістичні ракети

Пхеньян міг навмисно "злити" інформацію про ракети, щоб "передати привіт" Трампу.

У КНДР з'явилися нові ракети ЦТАК

КНДР побудували дві нові міжконтинентальні балістичні ракети. Це ракети так званого мобільного базування, які можуть бути запущені з пересувних установок.

Довжина ракет становить близько 15 метрів менше, ніж у наявних на озброєнні КНДР 20-метрових KN-08 і 18-метрових KN-14, повідомляє південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на військових чиновників.

Агентство зазначає, що на даний момент не відомо, коли саме з'явилися ці ракети і про них дізналася південнокорейська розвідка. Але не виключено, що Пхеньян свідомо "злив" цю інформацію, щоб передати "привіт" обраному президенту США Дональду Трампу напередодні його інавгурації.

Раніше Трамп пообіцяв не допустити завершення розробки Пхеньяном стратегічних ядерних озброєнь.

Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин під час новорічного звернення заявив про підготовку до випробувань міжконтинентальної балістичної ракети.

Як повідомлялося, наприкінці листопада Рада безпеки ООН ввела нові санкції проти КНДР у відповідь на нові випробування ядерної зброї, які вона провела у вересні. Санкції запровадили вже в п'ятий раз з моменту першого ядерного випробування, яке сталося в 2006 році. 9 вересня Північна Корея провела п'яте найбільше випробування ядерної зброї, тим самим, в черговий раз порушивши Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, який в свій час також підписала.