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У Китаї заборонили Pokemon Go

11 січня в 00:35

Влада порахували гру небезпечної для споживачів.

Pokemon Go
У Китаї вважають Pokemon Go небезпечною грою

Державне управління у справах друку, публікації, радіо, кіно і телебачення Китаю відмовилося видавати дозвіл на роботу додатка компанії Nintendo Pokemon Go, а також іншим іграм доповненої реальності зважаючи на високі ризики подібних ігор.

За даними відомства, ці ризики включають в себе "загрозу географічної інформаційної безпеки і загрозу для транспортування та особистої безпеки споживачів", передає Reuters.

Хоча додаток ще не доступна в Китаї, ця гра б'є світові рекорди по популярності ігор на смартфонах. Учасники грають в реальній місцевості, щоб зловити віртуальних персонажів мультфільму на екранах смартфонів.

Pokemon Go звинувачують у дорожньо-транспортних пригодах, деякі з них сталися зі смертельним результатом, оскільки відволікали гравців.

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В липні 2016 року Nintendo випустила мобільну гру Pokemon Go, якій вдалося обійти за популярністю Twtter всього за тиждень.

За матеріалами: Reuters
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Теги Київ безпека ризики смартфон дорога додаток смерть мобільний гра Світовий міст транспортування рекорд
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