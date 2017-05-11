У Китаї в результаті землетрусу загинули не менше восьми осіб

Розгорнута рятувальна операція, періодично відзначаються афтершоки.

У Китаї землетрус, є жертви dnevnik.hr

В Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю рано вранці в четвер, 11 травня стався землетрус магнітудою 5,4, жертвами якого, за попередніми даними, стали не менше восьми осіб.

Поштовхи зафіксовані біля кордону Сіньцзяну з Таджикистаном, Афганістаном і Пакистаном, пише "Інтерфакс" з посиланням на китайські ЗМІ.

Всім постраждалим (нарахували 11 травмованих) надається медична допомога, розгорнута рятувальна операція, періодично відзначаються афтершоки.

Хоча сила землетрусу не була надто великою, воно стало досить серйозною в зв'язку з невеликою глибиною залягання епіцентру.

Раніше повідомлялося, що в Україні в ніч з 28 грудня відчувався землетрус, який стався в Румунії.