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У Китаї в результаті землетрусу загинули не менше восьми осіб

11 травня в 05:31

Розгорнута рятувальна операція, періодично відзначаються афтершоки.

 

Землетрясение
У Китаї землетрус, є жертви
dnevnik.hr
В Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю рано вранці в четвер, 11 травня стався землетрус магнітудою 5,4, жертвами якого, за попередніми даними, стали не менше восьми осіб.

Поштовхи зафіксовані біля кордону Сіньцзяну з Таджикистаном, Афганістаном і Пакистаном, пише "Інтерфакс" з посиланням на китайські ЗМІ.

Всім постраждалим (нарахували 11 травмованих) надається медична допомога, розгорнута рятувальна операція, періодично відзначаються афтершоки.

Хоча сила землетрусу не була надто великою, воно стало досить серйозною в зв'язку з невеликою глибиною залягання епіцентру.

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Раніше повідомлялося, що в Україні в ніч з 28 грудня відчувався землетрус, який стався в Румунії.

За матеріалами: Интерфакс
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