У Китаї в результаті землетрусу загинули не менше восьми осіб

Розгорнута рятувальна операція, періодично відзначаються афтершоки.
Поштовхи зафіксовані біля кордону Сіньцзяну з Таджикистаном, Афганістаном і Пакистаном, пише "Інтерфакс" з посиланням на китайські ЗМІ.
Всім постраждалим (нарахували 11 травмованих) надається медична допомога, розгорнута рятувальна операція, періодично відзначаються афтершоки.
Хоча сила землетрусу не була надто великою, воно стало досить серйозною в зв'язку з невеликою глибиною залягання епіцентру.
Раніше повідомлялося, що в Україні в ніч з 28 грудня відчувався землетрус, який стався в Румунії.Интерфакс