У Китаї попередили Трампа про болючі наслідки торговельної війни для обох країн

Замість цього, в Китаї відзначають необхідність діалогу щодо спірних питань.
Китайський міністр також підкреслив, що торгова війна взагалі не повинна бути вибором для взаємовідносин країн, віддаючи перевагу "діалогу та взаємодії". Так чиновник відреагував на питання про можливу торгівельну війну з США під час свого брифінгу.
Нагадаємо, що Китай не проти зайняти позицію світового лідера замість США. Про це заявив глава департаменту міжнародної економіки міністерства закордонних справ КНР Чжан Цзюнь.DT.UA