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У Китаї попередили Трампа про болючі наслідки торговельної війни для обох країн

21 лютого в 12:00

Замість цього, в Китаї відзначають необхідність діалогу щодо спірних питань.

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Китай нагадує США, що торгова війна зашкодить обом країнам
Военное обозрение
Міністр торгівлі Китаю Гао Хучен попередив американського президента Дональда Трампа, що торгівельна війна США і Китаю суттєво зашкодить обом країнам. Замість того Хучен пропонує врегулювати всі спірні питання між сторонами в процесі переговорів, повідомляє AP.

Китайський міністр також підкреслив, що торгова війна взагалі не повинна бути вибором для взаємовідносин країн, віддаючи перевагу "діалогу та взаємодії". Так чиновник відреагував на питання про можливу торгівельну війну з США під час свого брифінгу.

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Раніше повідомлялося, що лідер Китаю Сі Цзіньпін зараз має одну з найбільш ліберальних і глобалістських риторик серед лідерів держав.

Нагадаємо, що Китай не проти зайняти позицію світового лідера замість США. Про це заявив глава департаменту міжнародної економіки міністерства закордонних справ КНР Чжан Цзюнь.

За матеріалами: DT.UA
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Теги війна США Трамп Китай
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