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У Китаї озброїли дрон вогнеметом для очищення ЛЕП від сміття

21 лютого в 14:24

Китайські енергетики замінили робітників, які очищують дроти вручну, "вогнедишними" безпілотниками

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Фото mashable.com

Високовольтні лінії електропередач на теренах Китаю обвішані залишками летючих ліхтарів, пакетами та іншим сміттям. Якщо дроти не очищувати – висяче на них сміття під час дощу може стати причиною короткого замикання і знеструмити цілий регіон.

Використання дронів для очищення ЛЕП знижує ризик ураження струмом і займає менше часу в порівнянні з ручним збором сміття. Хоча обпалення силових дротів виглядає небезпечним, група обслуговування ЛЕП каже, що огнеметный дрон не може зашкодити сталевим дротам, покритим алюмінієм. "Полум'я виникає різко, а майже все, що висить на дротах, зазвичай складається із пластика" – говорить Жань Хан, член групи з обслуговування ЛЕП у Сян'яні. "Зазвичай сміття згоряє так швидко, що проводи не встигають нагрітися."

Сян'янські енергетики експериментували з безпілотниками з 2010 року, за даними Xiangyang Evening Daily, а "вогневої дебют" дронів відбувся минулого року. Енергетичні компанії інших провінцій, таких як Сичуань, Аньшунь і Ханчжоу теж вже використовують вогнеметні дрони.

Політ і випалювання сміття кожного дрона триває 15 хвилин.

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За матеріалами: Mashable
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