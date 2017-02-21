У Китаї озброїли дрон вогнеметом для очищення ЛЕП від сміття

Китайські енергетики замінили робітників, які очищують дроти вручну, "вогнедишними" безпілотниками

Високовольтні лінії електропередач на теренах Китаю обвішані залишками летючих ліхтарів, пакетами та іншим сміттям. Якщо дроти не очищувати – висяче на них сміття під час дощу може стати причиною короткого замикання і знеструмити цілий регіон.

Використання дронів для очищення ЛЕП знижує ризик ураження струмом і займає менше часу в порівнянні з ручним збором сміття. Хоча обпалення силових дротів виглядає небезпечним, група обслуговування ЛЕП каже, що огнеметный дрон не може зашкодити сталевим дротам, покритим алюмінієм. "Полум'я виникає різко, а майже все, що висить на дротах, зазвичай складається із пластика" – говорить Жань Хан, член групи з обслуговування ЛЕП у Сян'яні. "Зазвичай сміття згоряє так швидко, що проводи не встигають нагрітися."

Сян'янські енергетики експериментували з безпілотниками з 2010 року, за даними Xiangyang Evening Daily, а "вогневої дебют" дронів відбувся минулого року. Енергетичні компанії інших провінцій, таких як Сичуань, Аньшунь і Ханчжоу теж вже використовують вогнеметні дрони.

Політ і випалювання сміття кожного дрона триває 15 хвилин.

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