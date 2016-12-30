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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Це другий випадок з високопоставленим чиновником міністерства громадської безпеки КНР, проти якого розслідують справу про корупцію.

У Китаї пред'явили звинувачення в корупції колишньому заступнику міністра громадської безпеки Prime minister of Canada

У Китаї пред'явили звинувачення в корупції колишньому заступнику міністра громадської безпеки Ма Цзяню - його звинувачують у хабарництві та перевищенні посадових повноважень.

За даними слідства, він допомагав бізнесу своїх родичів.

Ма став другим високопоставленим чиновником міністерства громадської безпеки, проти якого розслідують справу про корупцію.

У 2015 році колишнього главу спецслужби Чжоу Юнкана засудили до довічного ув'язнення, а в 2016 році до різних тюремних термінів були засуджені члени його сім'ї.

У жовтні повідомлялося, що в Китаї за три роки завели справи про корупцію на мільйон чиновників.