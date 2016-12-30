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У Китаї екс-керівника контррозвідки звинуватили в хабарництві

30 грудня в 17:48

Це другий випадок з високопоставленим чиновником міністерства громадської безпеки КНР, проти якого розслідують справу про корупцію.

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У Китаї пред'явили звинувачення в корупції колишньому заступнику міністра громадської безпеки
Prime minister of Canada
У Китаї пред'явили звинувачення в корупції колишньому заступнику міністра громадської безпеки Ма Цзяню - його звинувачують у хабарництві та перевищенні посадових повноважень.

За даними слідства, він допомагав бізнесу своїх родичів.

Ма став другим високопоставленим чиновником міністерства громадської безпеки, проти якого розслідують справу про корупцію.

У 2015 році колишнього главу спецслужби Чжоу Юнкана засудили до довічного ув'язнення, а в 2016 році до різних тюремних термінів були засуджені члени його сім'ї.

У жовтні повідомлялося, що в Китаї за три роки завели справи про корупцію на мільйон чиновників.

За матеріалами: Русская служба Би-би-си
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Теги корупція чиновники Китай
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