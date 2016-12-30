У Китаї екс-керівника контррозвідки звинуватили в хабарництві

Це другий випадок з високопоставленим чиновником міністерства громадської безпеки КНР, проти якого розслідують справу про корупцію.
За даними слідства, він допомагав бізнесу своїх родичів.
Ма став другим високопоставленим чиновником міністерства громадської безпеки, проти якого розслідують справу про корупцію.
У 2015 році колишнього главу спецслужби Чжоу Юнкана засудили до довічного ув'язнення, а в 2016 році до різних тюремних термінів були засуджені члени його сім'ї.
У жовтні повідомлялося, що в Китаї за три роки завели справи про корупцію на мільйон чиновників.Русская служба Би-би-си