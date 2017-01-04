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У Китаї чиновник намагався вбити мера, а потім застрелився сам

4 січня в 15:50

Озброєний чиновник після пострілів у своїх колег застрелився на місці злочину.

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Чиновник міста Паньчжихуа провінції Сичуань вистрілив у двох своїх колег
Prime minister of Canada
У КНР чиновник міста Паньчжихуа провінції Січуань вистрілив у двох своїх колег, після чого застрелився.

За інформацією китайських ЗМІ, злочинець - голова відділу з земельних питань міської адміністрації Паньчжихуа - увійшов до конференц-залу, де проходило засідання, і вистрілив у мера і голови компартії міста.

Обидва були поранені, але не смертельно: озброєний чиновник після пострілів у своїх колег застрелився на місці злочину.

Поки неясно, що стало причиною цього інциденту. Збройні напади в Китаї вкрай рідкісні.

За матеріалами: Русская служба Би-би-си
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Теги чиновники озброєння злочин
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