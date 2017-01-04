У Китаї чиновник намагався вбити мера, а потім застрелився сам

Озброєний чиновник після пострілів у своїх колег застрелився на місці злочину.
За інформацією китайських ЗМІ, злочинець - голова відділу з земельних питань міської адміністрації Паньчжихуа - увійшов до конференц-залу, де проходило засідання, і вистрілив у мера і голови компартії міста.
Обидва були поранені, але не смертельно: озброєний чиновник після пострілів у своїх колег застрелився на місці злочину.
Поки неясно, що стало причиною цього інциденту. Збройні напади в Китаї вкрай рідкісні.Русская служба Би-би-си