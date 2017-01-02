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У Китаї через густий смог частково перекрили автомагістралі і скасували авіарейси

2 січня в 20:40

У 25 містах країни оголошено максимальний "червоний" рівень небезпеки, в Пекіні – один з найвищих – "помаранчевий".

смог
Рівень вмісту небезпечних частинок у китайському смогу в 12 разів перевищує допустиму норму
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Північні і центральні регіони Китаю накрив густий смог, повідомляє Deutsche Welle. В середньому він торкнувся понад 460 мільйонів китайців у шести провінціях країни.

Смог погіршив видимість, чим завадив роботі авто і авіатранспорту, повідомляє агентство dpa. Через погану видимість були перекриті ділянки мінімум 30 автомагістралей, крім того, в аеропортах країни скасували кілька рейсів.

У Пекіні через високий рівень забруднення повітря ще на три дні продовжили "помаранчевий" рівень небезпеки. Це другий вищий рівень небезпеки, прийнятий в країні.

До зняття даного рівня небезпеки вантажівки не зможуть в'їхати в центр міста, а деякі промислові підприємства повинні будуть припинити свою роботу.

У минулі вихідні в 25-ти китайських містах був оголошений максимально високий "червоний" рівень небезпеки. Вміст небезпечних для здоров'я частинок в повітрі перевищив показник в 300 мікрограмів на кубічний метр, що в 12 разів перевищує рекомендовані норми. Такий рівень забруднення повітря зберігається в Китаї вже два тижні.

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Нагадаємо, раніше через високий рівень смогу в повітрі в Пекіні на три дні скасували заняття у школах. 19 грудня в столиці Китаю діяв максимально високий "червоний" рівень небезпеки.

Основними джерелами смогу в Китаї є автотранспорт і вугільні електростанції.

За матеріалами: Deutsche Welle (Українська редакція)
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Теги смог повітря забруднення столиця
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