У Китаї через густий смог частково перекрили автомагістралі і скасували авіарейси

У 25 містах країни оголошено максимальний "червоний" рівень небезпеки, в Пекіні – один з найвищих – "помаранчевий".
Смог погіршив видимість, чим завадив роботі авто і авіатранспорту, повідомляє агентство dpa. Через погану видимість були перекриті ділянки мінімум 30 автомагістралей, крім того, в аеропортах країни скасували кілька рейсів.
У Пекіні через високий рівень забруднення повітря ще на три дні продовжили "помаранчевий" рівень небезпеки. Це другий вищий рівень небезпеки, прийнятий в країні.
До зняття даного рівня небезпеки вантажівки не зможуть в'їхати в центр міста, а деякі промислові підприємства повинні будуть припинити свою роботу.
У минулі вихідні в 25-ти китайських містах був оголошений максимально високий "червоний" рівень небезпеки. Вміст небезпечних для здоров'я частинок в повітрі перевищив показник в 300 мікрограмів на кубічний метр, що в 12 разів перевищує рекомендовані норми. Такий рівень забруднення повітря зберігається в Китаї вже два тижні.
Нагадаємо, раніше через високий рівень смогу в повітрі в Пекіні на три дні скасували заняття у школах. 19 грудня в столиці Китаю діяв максимально високий "червоний" рівень небезпеки.
Основними джерелами смогу в Китаї є автотранспорт і вугільні електростанції.Deutsche Welle (Українська редакція)