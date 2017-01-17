У Киргизстані виключили версію про теракт на борту турецького "Боїнга"

Ніяких слідів вибухівки на літаку не знайшли.

"Боїнг" в Бішкеку впав не через теракту K-news

В МВС Киргизстану виключили версію теракту як можливої причини аварії турецького вантажного літака 16 січня поблизу Бішкека.

Про це під час засідання парламенту Киргизії заявив заступник міністра внутрішніх справ республіки Курсан Асанов. "Слідів вибухових речовин на деталях потерпілого крах літака не виявлено", - цитує Асанова російське агентство ТАСС.

Як повідомлялося, кількість жертв катастрофи у Киргизстані вже досягло 38. У країні оголошено траур.

Вантажний Boeing-747, що належить одній з турецьких компаній, слідував за маршрутом Гонконг - Бішкек - Стамбул. 16 січня під час посадки в бішкекському аеропорту Манас літак звалився на дачне селище, що знаходиться поблизу. Лайнер повністю зніс 23 одноповерхових житлових будинки. Приблизно кожен третій із загиблих - дитина.

Про інші подробиці авіакатастрофи читайте в матеріалі DT.UA "Катастрофа "Боїнга" під Бішкеком: головне".

Про інші подробиці авіакатастрофи читайте в матеріалі ZN.UA "Катастрофи "Боїнга" під Бішкеком: головне".