У Киргизстані відновили пошукові роботи на місці падіння турецького літака

У країні оголошено жалобу за жертвами авіакатастрофи.

На місці падіння турецького літака можуть залишатися тіла загиблих http://zanoza.kg/

В Киргизстані вранці у вівторок, 17 січня, відновили пошукові роботи на місці падіння турецького вантажного літака.

Всі роботи на місці трагедії були припинені в понеділок увечері через настання темряви. У МНС Киргизстану не виключають, що під завалами можуть залишатися тіла загиблих. Місце падіння лайнера вже розчищено від дрібних уламків", залишилося "вирішити питання" з великими фрагментами Boeing, повідомляє ТАСС.

У другій половині дня 17 січня другій половині дня в Киргизстан прибудуть експерти Міждержавного авіаційного комітету, яким будуть передані виявлені на місці катастрофи чорні ящики для проведення їх розшифровки.

На даний момент ідентифіковані тіла 32 осіб, у тому числі чотирьох пілотів лайнера, що розбився. Невпізнаними залишаються "кілька фрагментів тіл".

У зв'язку з трагедією в Киргизстані оголошений національний траур.

що Належить одній з турецьких компаній вантажний Boeing-747, який слідував за маршрутом Гонконг - Бішкек - Стамбул, 16 січня під час посадки в бішкекському аеропорту Манас звалився на що знаходиться поблизу дачне селище, в якому проживали люди. Лайнер повністю зніс 23 одноповерхових житлових будинки. Приблизно кожен третій із загиблих - дитина.

Про інші подробиці авіакатастрофи читайте в матеріалі DT.UA "Катастрофа "Боїнга" під Бішкеком: головне".