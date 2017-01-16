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У Киргизстані упізнали 15 тіл жертв авіакатастрофи під Бішкеком

16 січня в 15:49

Серед загиблих – п'ятеро дітей.

самолет бишкек
Уряд Киргизстану назвав перші імена загиблих від авіакатастрофи в Бішкеку
http://zanoza.kg/
В морзі Республіканського центру судово-медичної експертизи Киргизстану впізнали 15 тіл загиблих в результаті аварії вантажного "Боїнга-747" під Бішкеком.

"В морзі Республіканського центру судово-медичної експертизи на 18:00 упізнано 15 тіл, з яких 5 — діти, що надійшли з місця авіаційної катастрофи "Боїнг-747", яка сталася сьогодні, 16 січня, в селі Дачі СУ Сокулукського району Чуйської області", - йдеться у повідомленні на сайті Уряду Киргизької Республіки.

Прес-служба уряду Киргизстану також опублікувала список упізнаних жертв трагедії.

Дивіться фото: Опубліковані фото з місця авіакатастрофи в Киргизстані

Як повідомлялося, вантажний Boeing 747 турецької авіакомпанії звалився на дачне селище поблизу Бішкека вранці в понеділок, 16 січня.

Кількість жертв авіакатастрофи перевищила 30 осіб, проте інформація про точну кількість жертв все ще уточнюється.

За матеріалами: DT.UA
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Теги жертва Боїнг авіакатастрофи
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