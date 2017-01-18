У Киргизстані поховали жертв авіакатастрофи під Бішкеком

Упізнані тіла трьох членів екіпажу "боїнга" передали представникам турецького посольства в Туреччині.

У Бішкеку та кількох областях Киргизстану поховали жертв авіакатастрофи 16 січня http://zanoza.kg/

У столиці Киргизстану Бішкеку та інших регіонах країни відбулися похорони жертв, що розбився при заході на посадку в аеропорт "Манас".

Як повідомляється на офіційному сайті уряду Киргизької Республіки, 18 січня похорони відбулися в Чуйській, Наринській та Ошській областях. Напередодні, 17 січня, похорони відбулися в Бішкеку, а також в Ошській та Джалал-Абадській областях.

Наголошується, що у похороні брали участь повноважні представники уряду в областях, які передали родичам жертв матеріальну допомогу.

Крім того представникам посольства Туреччини в Киргизстані передали упізнані тіла трьох членів екіпажу літака, для подальшої їх відправки на батьківщину. Очікується, що їх відправка відбудеться у четвер, 19 січня.

Нагадаємо, вантажний Boeing 747 авіакомпанії ACT Airlines вранці 16 січня зазнав аварії при заході на посадку в аеропорту "Манас" у столиці Киргизстану Бішкеку. В результаті падіння літака на селище Дачі СУ Сокулукського району Чуйської області, загинули щонайменше 38 осіб, включаючи членів екіпажу.