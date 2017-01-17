У Киргизстані кількість жертв аварії літака збільшилася до 38

Під великими уламками знайдений четвертий член екіпажу.

Під уламками літака рятувальники знайшли ще двох загиблих K-news

Близько 10:00 ранку за місцевим часом з-під великих уламків літака рятувальники витягли тіла двох людей, один з яких був ідентифікований як член екіпажу літака, що впав.

До виявлення загиблого члена екіпажу у списку Республіканського бюро судово-медичних експертиз згадувалися 37 осіб, включно з трьома членами екіпажу літака турецької авіакомпанії.

Таким чином, кількість жертв катастрофи зросла до 38. При цьому всі загиблі опізнані родичами, встановлені імена 32 з них, в тому числі дітей. Невпізнаними залишаються "кілька фрагментів тіл". Серед загиблих 15 дітей у віці від одного року до 11 років, також є немовля, дівчинка, якій було чотири місяці.

У Міністерстві охорони здоров'я Киргизстану відзначають, що з 16 постраждалих 13 осіб госпіталізовано, троє отримують амбулаторне лікування.

"У потерпілих переважно діагностовані травми різного ступеня тяжкості, переломи, струс головного мозку", - повідомили чиновники відомства.

В МНС Киргизстану агентству "Інтерфакс" повідомили про те, що виявлене під завалами тіло четвертого члена екіпажу поки не доставили в морг.

"Тіло поки не транспортовано в Республіканське бюро судово-медичних експертиз, де буде проведена експертиза та ідентифікація особистості загиблого, тіло було знайдене в кабіні літака, тому, можливо, це тіло пілота", - розповів співрозмовник агентства.

У зв'язку з трагедією в Киргизстані оголошений національний траур.

Нагадаємо, вантажний Boeing 747 авіакомпанії Turkish Airlines вранці 16 січня зазнав аварії при заході на посадку в аеропорту "Манас" у столиці Киргизстану Бішкеку. Внаслідок падіння літака на селище Дачі СУ Сокулукського району Чуйської області, загинули щонайменше 30 осіб, включно з пілотом.

Раніше у морзі Республіканського центру судово-медичної експертизи Киргизстану впізнали 15 тіл загиблих внаслідок аварії вантажного літака. Серед них – п'ятеро дітей.

Про інші подробиці авіакатастрофи читайте в матеріалі DT.UA "Катастрофа "Боїнга" під Бішкеком: головне".