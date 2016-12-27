У Казахстані знайдено мертвим співробітника Генконсульства Росії - ЗМІ

Роман Скрильніков, як повідомили в посольстві РФ, помер від інфаркту.

Скрильніков, як повідомляє росСМИ, помер від інфаркту

В Усть-Каменогорську (адміністративний Східно-Казахстанської області) від інфаркту помер громадянин Росії, свіробітник посольсва РФ , Роман Скрильніков, повідомили агентству РІА Новини в посольстві Росії.

"26 грудня від інфаркту помер відряджений в Усть-Каменогорськ співробітник Скрильніков Роман Сергійович", — повідомив представник посольства.

Співрозмовник агентства додав, що померлий не був дипломатом, як раніше про це повідомили ЗМІ.

Скрильніков був відряджений в Генконсульство РФ в Усть-Каменогорську.

Напередодні стало відомо про те, що начальника управління "Роснефти" знайшли мертвим в машині. Як написали росСМИ, Олег Еровинкин помер, за попередніми даними, від серцевого нападу.

Нагадаємо, на відкритті художньої виставки в Анкарі у понеділок, 19 грудня, 22-річний співробітник поліцейського спецназу Мевлют Мерт Алтинаш застрелив російського посла в Туреччині Андрія Карлова. Нападник був одягнений у костюм охоронця галереї. Під час стрілянини нападник вигукував: "Це помста за Алеппо. Ми вмираємо там, ти помреш тут". Алтынаш вбив Карлова кількома пострілами з пістолета. В результаті атаки постраждали ще дві людини. Нападник був знищений турецьким спецназом.