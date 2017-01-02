У Казахстані жертвами обвалу багатоповерхівки стали дев'ять людей

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Рятувальники ведуть розбір завалів

У селищі Шахан міста Шахтинск Карагандинської області Казахстану в ніч на понеділок, 2 січня, обвалився багатоповерховий будинок, загинули дев'ять осіб, повідомили агентству "Інтерфакс-Казахстан" в оперативному штабі при акимате селища Шахан.

"9 людей загинули, двоє перебувають у лікарні і ще двоє під завалами подають ознаки життя, рятувальники ведуть розбір завалів", - сказав співрозмовник агентства.

Попередня версія ПП - вибух котла опалення, повідомили в штабі.

Серед загиблих - троє чоловіків, троє жінок, троє дітей, двоє з яких 2016 р. народження, один - 2010 р. народження.

У департаменті з НС Карагандинської області повідомили, що на даний момент до пошуків залучено 280 осіб, в тому числі рятувальники, співробітники поліції, місцеві виконавчі органи, бригади швидкої медичної допомоги, важка інженерна техніка військової частини 52859 національної гвардії.