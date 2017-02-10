У Канаді розбився літак

Доля трьох осіб, що знаходилися на борту, невідома.
Інцидент стався в районі міста Бранкілд. Як повідомляє The Huffington Post, на місці події працюють слідчі. Інформація про розміри літака і постраждалих поки не уточнюється.
За попередніми даними, на борту повітряного судна перебувало три людини.
WATCH: Wreckage after plane crash near Brunkild, Manitoba, just southwest of Winnipeg. https://t.co/KwefXgqkmW pic.twitter.com/xV1TlXGsaQ— Global Winnipeg (@globalwinnipeg) 10 лютого 2017 р.
Нагадаємо, вранці 16 січня вантажний Boeing 747 зазнав аварії при заході на посадку в аеропорту "Манас" у столиці Киргизстану Бішкеку. Внаслідок падіння літака на селище Дачі СУ Сокулукського району Чуйської області, загинули десятки людей, включно з пілотом.
Наприкінці листопада у Колумбії розбився літак, на якому летіли спортсмени і працівники бразильського футбольного клубу, загинуло понад 70 людей.DT.UA