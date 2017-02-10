У Канаді розбився літак

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Доля трьох осіб, що знаходилися на борту, невідома.

На місці аварії літака в Манітобі працюють слідчі

У канадській провінції Манітоба, в 45 кілометрах на південний захід від Вінніпега,, повідомляє Рада Канади з безпеки на транспорті ( TSB ).

Інцидент стався в районі міста Бранкілд. Як повідомляє The Huffington Post, на місці події працюють слідчі. Інформація про розміри літака і постраждалих поки не уточнюється.

За попередніми даними, на борту повітряного судна перебувало три людини.

WATCH: Wreckage after plane crash near Brunkild, Manitoba, just southwest of Winnipeg. https://t.co/KwefXgqkmW pic.twitter.com/xV1TlXGsaQ — Global Winnipeg (@globalwinnipeg) 10 лютого 2017 р.

Нагадаємо, вранці 16 січня вантажний Boeing 747 зазнав аварії при заході на посадку в аеропорту "Манас" у столиці Киргизстану Бішкеку. Внаслідок падіння літака на селище Дачі СУ Сокулукського району Чуйської області, загинули десятки людей, включно з пілотом.

Наприкінці листопада у Колумбії розбився літак, на якому летіли спортсмени і працівники бразильського футбольного клубу, загинуло понад 70 людей.