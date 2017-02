У Канаді розбився літак

У канадській провінції Манітоба, в 45 кілометрах на південний захід від Вінніпега,, повідомляє Рада Канади з безпеки на транспорті ( TSB ).

Інцидент стався в районі міста Бранкілд. Як повідомляє The Huffington Post, на місці події працюють слідчі. Інформація про розміри літака і постраждалих поки не уточнюється.

За попередніми даними, на борту повітряного судна перебувало три людини.

WATCH: Wreckage after plane crash near Brunkild, Manitoba, just southwest of Winnipeg. https://t.co/KwefXgqkmW pic.twitter.com/xV1TlXGsaQ