У Канаді призначили нового начальника розвідки

Новий шеф головної спецслужби Канади вступить у повноваження у другій половині червня.

У Канаді - новий шеф розвідки ИноСМИ.ru

Новим директором головної спецслужби Канади – служби безпеки і розвідки (КСБР) призначений Девід Віньо.

"Девід Віньо, заступник секретаря Комітету з безпеки і розвідки Бюро таємної ради (Канади - ред) призначений директором КСБР. Він вступить на посаду 19 червня 2017 року", - сказано в заяві прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, яку поширила його прес-служба.

З 27 травня до 18 червня тимчасово виконуючим обов'язки директора відомства заступник глави КСБР Джеффрі Яворські.

ще чинний директор КСБР Мішель Куломб заявив ще в березні, що покине свій пост в травні. Він пояснив це "переходом на наступний життєвий етап, щоб проводити більше часу зі своєю сім'єю".

Про Куломба відомо, що він кадровий розвідник, який пропрацював в КСБР з 1986 року. У 2013 році він очолив Канадську служби безпеки і розвідки, ставши її восьмим керівником. Головне розвідувальне відомство Канади було створено у 1984 році.

Як повідомлялося, увечері 9 травня президент США Дональд Трамп звільнив з посади директора ФБР Джеймса Комі. Наступного дня президент пообіцяв знайти більш гідного кандидата на цю посаду.