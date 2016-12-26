Топ Новини
<
>

У Грузії скасували кримінальне покарання за вживання марихуани

26 грудня в 09:35

Збут наркотику, однак, залишається кримінальним злочином.

марихуана
Конституційний суд Грузії зняв заборону на вживання марихуани
Конституційний суд Грузії скасував кримінальне покарання за зберігання і вживання марихуани в обсягах, недостатніх для продажу.

Як повідомляє "BBC Україна", суд вирішив, що якщо марихуани, що зберігається, не перевищує 70 грам, то довести, що її власник планував її продати практично неможливо. Разом з тим, збут даного наркотику залишається кримінально караним діянням.

Читайте також: Путін заговорив про нормалізації відносин з Грузією

До останнього моменту грузинське законодавство передбачало адміністративну відповідальність при першому епізоді вживання марихуани, і кримінальну - у випадку рецидиву. Санкція за повторне вживання наркотика передбачала позбавлення волі строком до 11 років.

Раніше канадський міністр охорони здоров'я Джейн Філіпотт заявляла, що До весни 2017 року уряд Канади обіцяє розробити законодавство, яке легалізував марихуану на території країни.

За матеріалами: BBC Україна
Читайте також
Теги Крим законодавство Грузія
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.27
EUR 27.44
Останні новини