У Грузії скасували кримінальне покарання за вживання марихуани

Збут наркотику, однак, залишається кримінальним злочином.

Конституційний суд Грузії зняв заборону на вживання марихуани

Конституційний суд Грузії скасував кримінальне покарання за зберігання і вживанняв обсягах, недостатніх для продажу.

Як повідомляє "BBC Україна", суд вирішив, що якщо марихуани, що зберігається, не перевищує 70 грам, то довести, що її власник планував її продати практично неможливо. Разом з тим, збут даного наркотику залишається кримінально караним діянням.

До останнього моменту грузинське законодавство передбачало адміністративну відповідальність при першому епізоді вживання марихуани, і кримінальну - у випадку рецидиву. Санкція за повторне вживання наркотика передбачала позбавлення волі строком до 11 років.

Раніше канадський міністр охорони здоров'я Джейн Філіпотт заявляла, що До весни 2017 року уряд Канади обіцяє розробити законодавство, яке легалізував марихуану на території країни.