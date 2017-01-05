У Греції спіймали відому терористку

Пола Рупа була заочно засуджено за обстріл посольства США з гранатомета.

За інформацію про терористку пропонували мільйон євро 112 Україна

Антитерористична служба Греції сьогодні, 5 січня, рано вранці заарештувала одну з найбільш розшукуваних терористок в країні — 48-річну Панайоту (Полу) Рупу.

Рупа є дружиною відомого грецького терориста Нікоса Мазіотіса і разом з ним брала участь в анархістській терористичної організації "Революційна боротьба". Вона заочно засуджено за низку терактів, включаючи обстріл посольства США в Афінах з гранатомета в 2007 році, повідомляє Афінське агентство новин, пише РИА "Новости".

Рупу заарештували в передмісті Афін. Разом з нею була її неповнолітня дитина. Крім того, заарештована 25-річна афінянка, яка вкривала терористку.

За даними агентства, Рупа було заарештовано близько 6 годин ранку (7.00 мск) у будинку в одному з південних передмість Афін, разом з нею в домі був неповнолітня дитина. Заарештована 25-річна жінка, підозрювана у приховуванні злочинниці.

За інформацію про Рупу і її чоловіка спецслужби Греції в свій час пропонували 1 мільйон євро. Чоловіка терористки затримали в центрі Афін в 2014 році, під час перестрілки були поранені чотири людини.

Як повідомлялося, у Німеччині затримали тунісця, який був знайомий з терористом, яка вчинила теракт на ярмарку в Берліні.