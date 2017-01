У Гонконзі померла автор сенсаційної новини про початок Другої світової війни

В Гонконзі померла померла журналістка Клер Холлінгворт, яка першою повідомила про те, що тисяча німецьких танків зайняли стартові позиції на кордоні з Польщею. Її публікація в британській газеті Telegraph, що вийшла 29 серпня 1939 року, стала фактично новиною століття – першим повідомленням про початок Другої світової війни.

Журналістка померла у віці 105 років, повідомляє Telegraph з посиланням на "Клуб іноземних кореспондентів", до якого входила Холлінгворт. "У Клер була видатна кар'єра іноземного кореспондента, вона почалася з сенсаційної новини століття, коли вона повідомила про початок Другої світової війни", - відзначили в клубі.

Clare Hollingworth's stonking 1939 scoop for the TELEGRAPH - the forthcoming Nazi invasion of Poland. pic.twitter.com/QWU45CnMjI

Veteran Foreign Correspondent Clare Hollingworth has died at the age of 105, says the Foreign Correspondents Club in Hong Kong. pic.twitter.com/RX4iEp9XXz