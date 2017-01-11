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У Гонконзі померла автор сенсаційної новини про початок Другої світової війни

11 січня в 03:28

Журналістка прожила 105 років.

кор
Автор "новини століття" прожила 105 років
The Telegraph
В Гонконзі померла померла журналістка Клер Холлінгворт, яка першою повідомила про те, що тисяча німецьких танків зайняли стартові позиції на кордоні з Польщею. Її публікація в британській газеті Telegraph, що вийшла 29 серпня 1939 року, стала фактично новиною століття – першим повідомленням про початок Другої світової війни.

Журналістка померла у віці 105 років, повідомляє Telegraph з посиланням на "Клуб іноземних кореспондентів", до якого входила Холлінгворт. "У Клер була видатна кар'єра іноземного кореспондента, вона почалася з сенсаційної новини століття, коли вона повідомила про початок Другої світової війни", - відзначили в клубі.

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За матеріалами: DT.UA
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