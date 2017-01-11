У Гонконзі померла автор сенсаційної новини про початок Другої світової війни

Журналістка прожила 105 років.
Журналістка померла у віці 105 років, повідомляє Telegraph з посиланням на "Клуб іноземних кореспондентів", до якого входила Холлінгворт. "У Клер була видатна кар'єра іноземного кореспондента, вона почалася з сенсаційної новини століття, коли вона повідомила про початок Другої світової війни", - відзначили в клубі.
Clare Hollingworth's stonking 1939 scoop for the TELEGRAPH - the forthcoming Nazi invasion of Poland. pic.twitter.com/QWU45CnMjI— Neil Henderson (@hendopolis) 10 січня 2017 р.
DT.UA
Veteran Foreign Correspondent Clare Hollingworth has died at the age of 105, says the Foreign Correspondents Club in Hong Kong. pic.twitter.com/RX4iEp9XXz— Neil Henderson (@hendopolis) 10 січня 2017 р.