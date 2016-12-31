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У Гельсінкі автомобіль протаранив натовп

31 грудня в 17:05

В поліції схильні вважати ДТП несчатным випадком.

Хельсинки ДТП
У столиці Фінляндії автомобіль врізався в натовп, є постраждалі
metro.co.uk
В суботу, 31 грудня, у Гельсінкі автомобіль врізався в натовп людей. Сім осіб госпіталізовано, щонайменше троє з них перебувають у критичному стані.

Інцидент стався біля станції метро на околиці столиці Фінляндії. Водія автомобіля затримали.

За даними поліції, поки немає фактів, які вказують на те, що наїзд був навмисним. У поліції схильні вважати ДТП нещасним випадком.

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Як повідомлялося раніше, увечері в понеділок, 19 грудня, близько 20 години за місцевим часом вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку біля Меморіальної церкви кайзера Вільгельма в Берліні. Вантажівка врізалася в натовп на швидкості 60-80 км/год і, давлячи людей і руйнуючи торгові намети, проїхала від 50 до 80 метрів.

Внаслідок умисного наїзду важкої вантажівки на відвідувачів берлінської різдвяного ярмарку в понеділок загинули 12 людей, поранення отримали ще 70.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Гельсінкі ДТП Фінляндія аварія
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