У Гельсінкі автомобіль протаранив натовп

В поліції схильні вважати ДТП несчатным випадком.
Інцидент стався біля станції метро на околиці столиці Фінляндії. Водія автомобіля затримали.
За даними поліції, поки немає фактів, які вказують на те, що наїзд був навмисним. У поліції схильні вважати ДТП нещасним випадком.
Як повідомлялося раніше, увечері в понеділок, 19 грудня, близько 20 години за місцевим часом вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку біля Меморіальної церкви кайзера Вільгельма в Берліні. Вантажівка врізалася в натовп на швидкості 60-80 км/год і, давлячи людей і руйнуючи торгові намети, проїхала від 50 до 80 метрів.
Внаслідок умисного наїзду важкої вантажівки на відвідувачів берлінської різдвяного ярмарку в понеділок загинули 12 людей, поранення отримали ще 70.Інтерфакс-Україна