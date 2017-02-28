У Франції зібрали 40 тисяч підписів за висування Обами в президенти - The Guardian

Ініціатори кампанії зі збору підписів кажуть, що невдоволені всіма кандидатами-французами.

У Франції збирають підписи за "кандидата в президенти" Обаму. Obama2017.fr

Білборди зз'явилися на вулицях Парижа як жарт чотирьох друзів, які запустили "передвиборчу кампанію" колишнього американського лідера на президентських виборах у Франції.

Як повідомляє The Guardian, поряд з зображенням Обами розміщено гасло: "Oui on peut" - перекладене на французьку гасло кампанії Обами 2008 року: "Так, ми можемо".

Попри те, що екс-президент США не може балотуватися у Франції, оскільки він іноземець, петиція за висування його кандидатури зібрала підписи 40 тисяч людей. Організатори "кампанії" Обами пояснюють, що почали збирати підписи і розвішувати білборди з ним через розчарування всіма кандидатами в президенти Франції.

На спеціальному сайті вони вказали, що Обама досить досвідчений, щоб змусити Францію "прокинутися".

"Барак Обама щойно закінчив свій другий президентський термін в США. Чому б не найняти його президентом Франції?" - йдеться на сайті.

Французька група розразовує, що збере мільйон підписів за Обаму до 15 березня. Тим часом, останні оптування свідчать, що Еммануель Макрон обійде Марін Ле Пен у другому турі президентських виборів у Франції.

У той же час, соціологи прогнозують перемогу Ле Пен в першому турі з результатом 27%. Її конкуренти незалежний кандидат Еммануель Макрон і представник партії "Республіканці" Франсуа Фійон зможуть отримати 25% і 19% відповідно.

Раніше повідомлялося, що міністр аграрної політики Стефан Ле Фоль і міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро вирішили підтримати Макрона замість кандидата від своєї партії.

Нагадаємо, що президентські вибори у Франції відбудуться у два раунди - 23 квітня і 7 травня 2017 року.