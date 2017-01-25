У Франції закриють найстарішу АЕС країни

Атомна електростанція Fessenheim занадто стара для подальшої експлуатації.

Франція закриє свою найстарішу АЕС Андрій Товстиженко, DT.UA

У Франції припинять експлуатацію найстарішої в країні атомної електростанції Fessenheim, яка розташована поблизу з кордоном з Німеччиною і Швейцарією. У зв'язку з цим французька державна енергокомпанія Еlectricitе de France (EDF) затвердила розмір компенсації на суму не менше 400 млн євро за закриття атомної електростанції. Закриття АЕС з двома реакторами є частиною плану по значному зменшенню залежності Франції від атомної енергії.

Як зазначає французьке видання The Local, закрити електростанцію вимагають також екологи, і чиновники з Німеччини та Швейцарії, які стурбовані, що АЕС розташована в сейсмічно небезпечній зоні, а також занадто стара для експлуатації. Станцію побудували в 1977 році.

Французькі АЕС "розкидані" по всій країні The Local

В 2016 році Німеччина зажадала від Франції закрити АЕС після повідомлення про те, що інцидент, який стався там у 2014 році, був значно серйозніше, ніж офіційно повідомлялося. Тоді через повінь співробітники станції були змушені задіяти систему аварійної зупинки реактора.

Як повідомлялося, французька компанія EDF до 2025 року планує побудувати АЕС у Великобританії.