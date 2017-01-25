У Франції закриють найстарішу АЕС країни

Атомна електростанція Fessenheim занадто стара для подальшої експлуатації.
Як зазначає французьке видання The Local, закрити електростанцію вимагають також екологи, і чиновники з Німеччини та Швейцарії, які стурбовані, що АЕС розташована в сейсмічно небезпечній зоні, а також занадто стара для експлуатації. Станцію побудували в 1977 році.
В 2016 році Німеччина зажадала від Франції закрити АЕС після повідомлення про те, що інцидент, який стався там у 2014 році, був значно серйозніше, ніж офіційно повідомлялося. Тоді через повінь співробітники станції були змушені задіяти систему аварійної зупинки реактора.
Як повідомлялося, французька компанія EDF до 2025 року планує побудувати АЕС у Великобританії.DT.UA