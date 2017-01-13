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У Франції шторм знеструмив понад 200 тисяч будинків

13 січня в 07:50

Без електрики залишилися мешканці кількох провінцій на півночі і в центрі Франції.

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Шторм знеструмив десятки тисяч будинків у Франції
Facebook/Joe Cockle Photography
У Франції в результаті сильного штормового вітру без електропостачання залишилися мешканці близько 230 тисяч будинків.

Пло даними на ранок 13 січня без електрики залишаються споживачі в Пікардії, Нормандії, Нор-па-де-Кале, Шампань-Арденнах, Лотарингії і Центральному регіоні Франції, повідомляє AFP з посиланням на дані енергопостачальної компанії.

Для вирішення проблеми протягом всієї ночі були задіяні більше тисячі електриків, сьогодні вони очікують підкріплення.

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Як повідомлялося, в жовтні 2016 року в результаті шторму та повені на півдні Франції загинули 18 людей, у тому числі громадянка України.

За матеріалами: DT.UA
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