У Франції шторм знеструмив понад 200 тисяч будинків

Без електрики залишилися мешканці кількох провінцій на півночі і в центрі Франції.

Шторм знеструмив десятки тисяч будинків у Франції Facebook/Joe Cockle Photography

Франції в результаті сильного штормового вітру без електропостачання залишилися мешканці близько 230 тисяч будинків.

Пло даними на ранок 13 січня без електрики залишаються споживачі в Пікардії, Нормандії, Нор-па-де-Кале, Шампань-Арденнах, Лотарингії і Центральному регіоні Франції, повідомляє AFP з посиланням на дані енергопостачальної компанії.

Для вирішення проблеми протягом всієї ночі були задіяні більше тисячі електриків, сьогодні вони очікують підкріплення.

Як повідомлялося, в жовтні 2016 року в результаті шторму та повені на півдні Франції загинули 18 людей, у тому числі громадянка України.