У Франції шторм знеструмив понад 200 тисяч будинків

Без електрики залишилися мешканці кількох провінцій на півночі і в центрі Франції.
Пло даними на ранок 13 січня без електрики залишаються споживачі в Пікардії, Нормандії, Нор-па-де-Кале, Шампань-Арденнах, Лотарингії і Центральному регіоні Франції, повідомляє AFP з посиланням на дані енергопостачальної компанії.
Для вирішення проблеми протягом всієї ночі були задіяні більше тисячі електриків, сьогодні вони очікують підкріплення.
Як повідомлялося, в жовтні 2016 року в результаті шторму та повені на півдні Франції загинули 18 людей, у тому числі громадянка України.DT.UA