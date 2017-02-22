У Франції продали найдорожчу пляшку рому в світі

Частина суми, вирученої від продажу, відправлять на благодійність.

Найдорожчу пляшку рому продали за 100 тисяч євро

У Франції за 100 тис. євро продали найдорожчу пляшку рому у світі. Її вміст - ром Clément 1966 року, який ніколи раніше не продавався. Сама пляшка зроблена з кришталю марки Баккара і прикрашена 18-каратним золотом, а також чотирма каратами діамантів. При цьому генеральний директор будинку Clément зізнався, що задавався питанням про те, чи знайдеться людина, яка захоче купити таку пляшку, пише РИА " Новини " з посиланням на AFP. Раніше створено ще вісім схожих пляшок меншого розміру вартістю 19 тисяч євро кожна.

Покупцем рома за 100 тис. євро виявився італієць, але його ім'я не повідомляється. Зазначається, що частину суми (близько 15 тисяч євро) була переведена асоціації по боротьбі з рідкісним захворюванням під назвою серповидноклітинна анемія (APIPD).

Як повідомлялося, раніше Куба запропонувала виплатити ромом держборг перед Чехією.