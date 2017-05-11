У Франції опублікували передвиборчі списки партії Макрона

Лише 24 з 428 кандидатів зі списку "Вперед!" є діючими депутатами французького парламенту.

Макрон формує партію до виборів

Станом на 11 травня, у списку 428 кандидатів. До нього повинні включити ще понад 100 осіб, так як нижня палата французького парламенту складається з 577 депутатів, передає "Бі-бі-сі Україна".

Чоловіки і жінки у списку партії Макрона представлені в рівній кількості, 52% з них – вихідці з громадянського суспільства.

До списку президентської партії включені лише 24 діючих депутати. Всі вони – представники Соціалістичної партії. Екс-прем'єра Мануеля Вальса в списку немає, так як він не відповідає критеріям відбору – тричі обирався депутатом.

Середній вік кандидатів – 46 років, у той час як середній вік депутатів діючого складу парламенту – 60 років.

Наймолодшому кандидату – 24 роки, найстаршому – 72. Близько 10 з них – безробітні, 20 – на пенсії. Також до списку включили кілька студентів.

У виборчому спискц чимало відомих у Франції людей: кандидатами від президентської партії стали математик Седрік Віллані, колишній радник Олланда з питань комунікації Гаспар Ганц, екс-суддя Ерік Хальфа і колишня матадор Марі Сара.

19 тисяч французів вже подали заявки на вступ до партії. Представники політичної сили провели телефонні співбесіди з 1,7 тисяч з них.

У той же час, французькі ЗМІ повідомляють про неточності у списку. Ряд осіб, включених до нього, заперечують своє членство в партії "Уперед!". Крім того, в списку виявили як мінімум одного кандидата з судимістю, хоча в партії раніше обіцяли не допускати цього.

Парламентські вибори у Франції відбудуться 11 і 18 червня.

Нагадаємо, 7 травня відбувся другий тур виборів президента Франції, в якому змагалися незалежний центрист Еммануель Макрон і ультраправа екс-голова "Національного фронту" Марін Ле Пен. За лідера руху "Вперед!" Еммануеля Макрона проголосували 66,1% виборців.

Церемонія інавгурації новообраного президента Франції Еммануеля Макрона відбудеться 14 травня, оскільки саме в цей день опівночі закінчується термін повноважень його попередника Франсуа Олланда.

Більше про переможця на виборах у Франції читайте в матеріалі DT.UA "Раціональний єврооптиміст: ким є новий президент Франції".