У Франції "незалежність" почала означати союз з Росією - WSJ

Париж не поспішає звинувачувати Москву у хакерських атаках і спробах впливати на західну політику.

Франція не поспішає боротися проти втручання Росії. wikirecent.com

Приблизно два місяці тому французька газета Le Monde вийшла з заголовком: "Париж і Берлін бояться російської кібервійни під час виборів 2017 року". В статті йшлося про те, щоі Німеччина однаково ставляться до загроз з боку Росії. Але автори підкреслювали, що поки німці відверто говорять про російську агресію, французькі чиновники відмовляються називати поведінку Кремля належним чином нібито з міркувать "обережності".

Про це на сторінках Wall Street Journal пише оглядач Джон Вінокур.

Не має великого значення, хто переможе на виборах у Франції. Здається, у пропутінських кандидатів - Франсуа Фійона і Марін Ле Пен - все одно найбільші шанси. І в результаті виникла атмосфера замовчування російської агресії. Це дозволяє кандидату від Соціалістичної партії Мануелю Вальсу відкинути питання російських хакерських атак в ефірі національного телебачення, заявивши, що найважливіше "зберегти незалежність" Франції.

"Незалежна Франція веде діалог з усіма: і з росіянами, і з американцями. Дехто хоче проросійської політики, інші скаржаться на прихильників Америки. Я не бачу місця для такої дихотомії з іншої епохи", - сказав він.

Але при цьому першим лідером, який задумався над зняттям санкцій ЄС з Росії, став саме президент Франсуа Олланд, який теж представляє Соціалістичну партію. Виникає питання, як Франція могла дійти до такого?

Французькі експерти і журналісти Жерар Две і Патріс Льом вважають, що Олланд змінив ставлення до Москви в 2015 році. Коли Франція стала жертвою терористів, Олланд вирішим, що Росія не "затуркана" країна, а "об'єктивний союзник" проти "Ісламської держави". На питання, чи не ставить така зміна ставлення його на один щабель з Ле Пен і Фійоном, Олланд відповів: "Ні, вони підтримують Москву беззастережно".

Видання Financial Times писало, що ЄС час ефективно боротися проти кібер-бійців Путіна. Ще до американський виборів накопичувалися свідчення того, що російські кібер-вояки націлилися на Європу. Німецька розвідка вважає, що в травні 2015 року росіяни вторглися в комп'ютерну мережу німецького парламенту. Минулого року те, як російські механізми пропаганди взялися сіяти ворожнечу навколо міграційної політики Ангели Меркель, багато сказало про наміри Москви. Інститути ЄС також неодноразово ставали жертвами кібератак.

Видання The Guardian писало, що звіт розвідки США про хакерські атаки Росії не зупинить Трампа. Зараз неможливо зупинити процес приходу Трампа в Білий дім. І хоча не можна точно сказати, чи вплинули б на щось публікація перед виборами звіту про хакерів з Росії, американський народ не був повністю поінформований про небезпеки, які надходять від кандидата Трампа.