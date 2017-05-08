У Франції назвали результат остаточного підрахунку голосів на виборах президента

Макрон здобув впевнену перемогу над Ле Пен.

Макрон набрав рівно вдвічі більше голосів, ніж Ле Пен.

За лідер руху "Вперед!" Еммануеля Макрона проголосували 66,1% виборців у Франції під час другого туру президентської гонки.

Про це свідчать остаточні дані підрахунку голосів, які опублікувало міністерство закордонних справ Франції, повідомляє "Європейська правда".

Таким чином, кандидатуру Макрона підтримали 20,7 мільйонів французів. Тим часом, лідера радикалів з "Національного фронту" Марін Ле Пен здобула підтримку 33,9% виборців, або 10,6 мільйонів громадян країни.

Також під час другого туру президентських виборів 2,9% бюлетенів були визнаними не дійсними, а 8,5% бюлетенів були незаповненими. Попри те, що підрахунок вже завершено, офіційно результат президентських виборів оголосять лише 10 травня.

7 травня пройшов другий тур виборів президента Франції, в якому змагалися незалежний центрист Еммануель Макрон і ультраправа екс-голова "Національного фронту" Марін Ле Пен. Дільниці відкрилися з 8 ранку за місцевим часом.

У першому турі переміг Макрон з результатом 24%, тоді як у Ле Пен отримала 21,7% підтримки. Лідери від двох "класичних" партій Франсуа Фійон і Бенуа Амон підтримали Макрона, тоді як Меланшон утримався від публічної підтримки якогось кандидата.

Більше про переможця на виборах у Франції читайте в статті DT.UA "Раціональний єврооптиміст: ким є новий президент Франції".