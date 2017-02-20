У Держдепартаменті США закликали Україну посилити реформи в пам'ять про загиблих на Майдані

З відповідною заявою американські чиновники виступили на честь третьої річниці трагічних подій Революції Гідності.

У США закликають Україну докласти всіх зусиль, щоб виправдати очікування Майдану radiosvoboda.org/

Державний департаментвиступив із заявою на честь третьої річниці пам'яті героїв Небесної сотні.

"Три роки тому тисячі українців об'єдналися на Майдані, центральній площі Києва, щоб бути почутими. Витримуючи низькі температури і насильство представників спецназу, ці українці звернулися до уряду з проханням визнавати їх вибір і приєднатися до Європи", - йдеться в повідомленні.

У Держдепартаменті США визнають, що Україна досягла великих успіхів у питанні реформування країни, але відзначають, що багато чого необхідно зробити в майбутньому для того, щоб виправдати очікування Майдану.

"Оскільки ми пам'ятаємо хоробрість і мужність, продемонстровані українським народом під час Революції Гідності, Сполучені Штати закликають лідерів України активізувати зусилля у боротьбі з корупцією і продовжувати політичні та економічні реформи в країні, в пам'ять про тих, хто віддав життя, щоб забезпечити краще, більш демократичне майбутнє для України. Сполучені Штати продовжують підтримувати українців у цьому прагненні", - зазначають американські чиновники.

Нагадаємо, 18-21 лютого в Києві відбудуться пам'ятні заходи, приурочені до Дня Героїв Небесної сотні. Так, 18 лютого в "Українському домі" відкриється виставка "У фокусі подій", а 19 – показ вистави "Ми, Майдан", Київського муніципального театру "Колесо". 20 лютого на Алеї героїв Небесної сотні відбудеться панахида за Героями Небесної Сотні та борцям за незалежність України.

Повний список пам'ятних заходів 18-21 лютого в столиці доступний на сайт Українського інституту національної пам'яті.

Раніше в СБУ повідомляли, що Росія намагається використовувати пам'ятні заходи 18-20 лютого у Києві з нагоди річниці масових вбивств активістів Євромайдана, для провокування сутичок і масових заворушень.