У Держдепартаменті назвали неактуальним питання скасування санкцій проти РФ

Тіллерсон в черговий раз назвав Лаврову умова зняття санкцій з Росії.

У Вашингтоні прокоментували зустріч Тіллерсона з Лавровим U.S. Department of State/Flickr

Питання скасування санкцій США проти Росії є неактуальним і не стоїть на порядку денному, повідомили у Державному департаменті за результатами зустрічіз міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у середу, 10 травня.

Тіллерсон в черговий раз назвав Лаврову умову зняття з РФ санкцій за збройну агресію проти України.

"У тому, що стосується України, держсекретар Тіллерсон підкреслив необхідність досягнення прогресу на шляху до повної імплементації Мінських домовленостей. Санкції проти Росії залишатимуться в силі до тих пір, поки Москва не скасує кроки, які спровокували їх введення", – сказано у прес-релізі американського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомлялося, 10 травня глава МЗС РФ Сергій Лавров зустрівся у Вашингтоні із президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Рексом Тіллерсоном.

За словами Лаврова, він обговорив з Трампом українську і сирійську проблематику, не торкаючись питання санкцій проти РФ.

Трамп, у свою чергу, Трамп назвав зустріч з головою МЗС РФ "дуже хорошою".