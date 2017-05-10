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У Держдепартаменті назвали неактуальним питання скасування санкцій проти РФ

10 травня в 20:15

Тіллерсон в черговий раз назвав Лаврову умова зняття санкцій з Росії.

Тиллерсон Лавров
У Вашингтоні прокоментували зустріч Тіллерсона з Лавровим
U.S. Department of State/Flickr
Питання скасування санкцій США проти Росії є неактуальним і не стоїть на порядку денному, повідомили у Державному департаменті за результатами зустрічі  держсекретаря Рекса Тіллерсона з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у середу, 10 травня.

Тіллерсон в черговий раз назвав Лаврову умову зняття з РФ санкцій за збройну агресію проти України.

"У тому, що стосується України, держсекретар Тіллерсон підкреслив необхідність досягнення прогресу на шляху до повної імплементації Мінських домовленостей. Санкції проти Росії залишатимуться в силі до тих пір, поки Москва не скасує кроки, які спровокували їх введення", – сказано у прес-релізі американського зовнішньополітичного відомства.

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Як повідомлялося, 10 травня глава МЗС РФ Сергій Лавров зустрівся у Вашингтоні із президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Рексом Тіллерсоном.

За словами Лаврова, він обговорив з Трампом українську і сирійську проблематику, не торкаючись питання санкцій проти РФ.

Трамп, у свою чергу, Трамп назвав зустріч з головою МЗС РФ "дуже хорошою".

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Тіллерсон США РФ Лавров санкції
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