У Давосі назвали основні ризики для людства в 2017 році

П'ятірка основних ризиків з 2016 року змінилася.

У Давосі спрогнозували глобальні ризики на 2017 рік Facebook/World Economic Forum

Всесвітній економічний форум у Давосі (Швейцарія) представив доповідь зі своєю версією глобальних ризиків для людства в 2017 році, основними з яких експерти назвали екстремальні погодні явища, вимушену масову міграцію і терористичні атаки.

У п'ятірку ризиків також увійшли природні катастрофи і великі шахрайства, пов'язані з маніпуляціями з базами даних, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Наголошується, що в минулому році на першому місці серед ризиків була міграція, а теракти взагалі значилися за межами першої п'ятірки. У той же час до неї входили "міждержавні конфлікти з регіональними наслідками".

У цьому році в список ризиків також увійшли кібератаки, незаконна торгівля зброєю, радіоактивними речовинами, наркотиками, міждержавні конфлікти і провали урядів.

Названі також небезпеки, які можуть бути руйнівними в разі їх реального здійснення. Це використання зброї масового ураження, екстремальні природні явища та природні катастрофи, водний і продовольча кризи, а також безробіття.

У доповіді наводяться і різні довгострокові ризики, серед яких нерівність, яка веде до соціальної і політичної поляризації і, як наслідок, до слабкого зростання економіки і сповільнення технологічного прогресу, а також зростанню рейтингу політиків-популістів.

В якості прикладу називаються підсумки референдуму в Британії, на якому більшість жителів країни проголосували за вихід з ЄС, а також перемога на президентських виборах у США республіканця Дональда Трампа.

Всесвітній економічний форум у Давосі відбудеться 17-20 січня 2017 року. У його роботі візьмуть участь глави більше 50 держав і урядів, керівники великих корпорацій.