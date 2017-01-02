У Данії затримана дочка фігурантки корупційного скандалу в Південній Кореї

Влада Південної Кореї домагаються екстрадиції Чун Ю Ра - дочки фігурантки, яка знаходиться під судом близької подруги президента країни.

Датська поліція затримала Чун Ю Ра - дочку фігурантки південнокорейського політичного скандалу Чхве Сун Силь travelask.ru

Датська поліція затримала Чун Ю Ра - дочку фігурантки південнокорейського політичного скандалу Чхве Сун Силь, щодо якої в Сеулі проходить судовий процес за звинуваченням у корупції та наданні впливу на президента країни Пак Кин Хе.

Південна Корея домагалася арешту Чун Ю Ра - професійної наїзниці, що працює тренером в Німеччині, - підозрюючи її в співучасті в злочинах матері. Приводом до затримання жінки послужило нелегальне перебування в данському місті Ольборг.

Влада Південної Кореї розраховують на співпрацю з європейськими владою і швидку екстрадицію Чун Ю Ра, яка може відбутися протягом одного або двох тижнів.

Мати Чун Ю Ра підозрюють у зловживанні дружніми зв'язками з президентом для примусу південнокорейських компаній до багатомільйонних пожертвувань нібито на користь благодійних організацій. Їй також ставиться в провину надання впливу на роботу уряду.

Справа Чхве Сун Силь призвело до масштабної політичної кризи, масових акцій протесту і першого в історії країни відсторонення від посади президента Південної Кореї, 64-річної Пак Кин Хе. 9 грудня парламент країни проголосував за імпічмент, це рішення має бути підтверджено Конституційним судом.

Раніше Пак Кин Хе заявила, що готова добровільно залишити посаду, коли для цього будуть створені необхідні політичні умови.

Антиурядові акції тривають в Республіці Кореї вже кілька тижнів. Пак Кин Хе опинилася в центрі великого скандалу. За даними слідства, президент перебувала під сильним впливом своєї подруги Цой Сун Силь, яка, не займаючи офіційної посади при главі держави, правила її тексти промов, мала доступ до секретних документів і отримувала мільйони доларів на діяльність некомерційних організацій, які витрачала на особисте збагачення. Сама Цой Сун Силь зараз перебуває під арештом. Незважаючи на те, що Пак Кин Хе неодноразово приносила вибачення, рейтинг президента серед виборців, згідно з опитуваннями, не перевищує 5%.

Детальніше про політичну кризу в Південній Кореї читайте у статті Віктора Каспрука "Чи приведуть протести у Південній Кореї до "Паккинхегейту"?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".