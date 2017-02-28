У Данії хочуть заблокувати можливість проведення референдуму про вихід з ЄС

Проєвропейські партії хочуть домовитися, щоб ніколи не виносити це питання на референдум.
Соціально-ліберальна партія, Ліво-соціалістична партія і партія "Альтернатива" домовилися не виносити питання референдуму, оскільки це може нашкодити інвестиційній привабливості країни. Три партії також очікують підтримки свого договору від Консервативної народної партії, Ліберальної партії, Ліберального альянсу і Соціал-демократичної партії в цьому договорі.
Також ЄС активізувала свої зусилля по захисту від російського втручання на хід виборів. Перед виборами в Німеччині, Франції та Нідерландах європейська група East Stratcom, яка намагається розвінчувати вигадки російської пропаганди, а також вивчає спроби Росії впливати на результати виборів за допомогою дезінформації, отримала додаткові 800 тисяч євро фінансування.DT.UA