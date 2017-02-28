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У Данії хочуть заблокувати можливість проведення референдуму про вихід з ЄС

28 лютого в 13:05

Проєвропейські партії хочуть домовитися, щоб ніколи не виносити це питання на референдум.

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Партії Данії хочуть заблокувати можливість референдуму про вихід країни з Євросоюзу
Група партій Данії хоче укласти парламентський договір, який зобов'язує усі проєвропейські партії ніколи не виносити питання членства в ЄС на референдум. Таке рішення дозволить заблокувати пропозицію євроскептичної Датської народної партії підтримати Ліберальну або Соціалістичну партію в обмін на проведення референдуму, пише датське видання The Local.

Соціально-ліберальна партія, Ліво-соціалістична партія і партія "Альтернатива" домовилися не виносити питання референдуму, оскільки це може нашкодити інвестиційній привабливості країни. Три партії також очікують підтримки свого договору від Консервативної народної партії, Ліберальної партії, Ліберального альянсу і Соціал-демократичної партії в цьому договорі.

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Раніше повідомлялося, що Нідерланди на виборах рахуватимуть голоси вручну для протистояння втручанню хакерів. Міністр внутрішніх справ Нідерландів Рональд Пластерк не виключає втручання зовнішніх сил у процес прийняття політичних рішень і громадську думку в країні.

Також  ЄС активізувала свої зусилля по захисту від російського втручання на хід виборів. Перед виборами в Німеччині, Франції та Нідерландах європейська група East Stratcom, яка намагається розвінчувати вигадки російської пропаганди, а також вивчає спроби Росії впливати на результати виборів за допомогою дезінформації, отримала додаткові 800 тисяч євро фінансування.

За матеріалами: DT.UA
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Теги партії референдум вибори Данія
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