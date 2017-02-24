Топ Новини
<
>

У Чорногорії спрогнозували терміни вступу в НАТО

24 лютого в 01:04

У травні відбудеться саміт Альянсу.

Черногория
У Чорногорії розраховують на членство в НАТО
NATO/Flickr
Міністр закордонних справ Чорногорії Срджан Дарманович розраховує, що рішення про приєднання його країни до Північноатлантичного альянсу буде прийнято на саміті НАТО в кінці травня.

Дарманович повідомив, що у США його запевнили в підтримку вступу Чорногорії до НАТО з боку як Республіканської, так і Демократичної партій, передає "Радіо Свобода".

Останнім часом з'являлися повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп може виступити проти вступу Чорногорії до НАТО через бажання налагодити відносини з Росією.

Міністр зазначає, що Чорногорія не бачить ніяких ознак того, що національні інтереси США можуть бути принесені в жертву в питанні про членство його країни в НАТО.

Читайте також: Чорногорія видала ордер на арешт двох росіян за підозрою у спробі державного перевороту

Раніше повідомлялося, що протокол вступу Чорногорії в НАТО ратифікували вже 24 парламенти країн-членів Альянсу.

Російський МЗС назвав рішення НАТО про переговори із Чорногорією щодо вступу цієї країни до Північноатлантичного альянсу конфронтаційним кроком, який змушує Москву до відповідної реакції.

За матеріалами: DT.UA , Радіо Свобода ,
Читайте також
Теги Чорногорія НАТО
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.91
EUR 28.45
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...