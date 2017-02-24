У Чорногорії спрогнозували терміни вступу в НАТО

У травні відбудеться саміт Альянсу.
Дарманович повідомив, що у США його запевнили в підтримку вступу Чорногорії до НАТО з боку як Республіканської, так і Демократичної партій, передає "Радіо Свобода".
Останнім часом з'являлися повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп може виступити проти вступу Чорногорії до НАТО через бажання налагодити відносини з Росією.
Міністр зазначає, що Чорногорія не бачить ніяких ознак того, що національні інтереси США можуть бути принесені в жертву в питанні про членство його країни в НАТО.
Раніше повідомлялося, що протокол вступу Чорногорії в НАТО ратифікували вже 24 парламенти країн-членів Альянсу.
Російський МЗС назвав рішення НАТО про переговори із Чорногорією щодо вступу цієї країни до Північноатлантичного альянсу конфронтаційним кроком, який змушує Москву до відповідної реакції.DT.UA , Радіо Свобода ,